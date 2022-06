Ingrid Oliveira fatura o ouro no GP do Canadá de saltos ornamentais

publicidade

A brasileira Ingrid Oliveira foi campeã da prova de plataforma de 10m do Grand Prix de saltos ornamentais de Calgary, no Canadá, na noite deste sábado (11). Ela fechou a final com 361.90 pontos nos seus cinco saltos.

A prata foi de Celina Toth, do Canadá, e o bronze ficou com Lois Toulson, da Grã-Bretanha. A Seleção Brasileira ainda levou uma medalha de prata com a dupla Anna Lúcia Santos e Rafael Fogaça no trampolim sincronizado misto com 253.62 pontos. Os canadenses Margo Erlam e Bryden Hattie foram os melhores com 297.90.