Inter domina o Grêmio em casa e vence o Gre-Nal por 3 a 2

O Inter venceu por 3 a 2 o Gre-Nal 440, neste domingo, no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O time entrou em campo com a missão de vencer para se afastar da zona de rebaixamento e para superar o impacto da eliminação para o Fluminense.

A equipe colorada teve amplo domínio do jogo durante toda a primeira etapa e boa parte da segunda. O primeiro gol saiu logo no começo do jogo. O Inter ampliou aos 3 minutos do segundo.

Quando o Grêmio descontou, o jogo mudou de cenário. O Tricolor foi para cima, mas se abriu demais defensivamente. Logo em seguida, o Colorado marcou o terceiro, com Alan Patrick pegando a defesa aberta. Parecia que o Inter ampliaria seu domínio, mas o Grêmio tinha Suárez. Suárez despontou, criou a jogada, sofreu a falta, bateu a marcou.

O goleiro colorado falhou nas duas bolas e, no segundo gol, foi traído pela barreira, que abriu. O jogo seguiu disputado até o último minuto, mas sem mais grandes chances de gol.

Gol cedo e domínio colorado

O Inter teve superioridade em campo durante todo o primeiro tempo. Além de abrir o placar logo no início, com gol de Valencia, o Colorado teve mais algumas boas chegadas, e uma chance clara de ampliar o placar, também com Valencia.

O time da casa começou o jogo no ataque e abriu o placar logo no começo da partida. Aos cinco minutos, após troca de passes, Alan Patrick lançou Valencia dentro da área. Ele finalizou em cima de Grando e, na sobra, empurrou com tranquilidade para o gol vazio.

Em desvantagem, o Grêmio foi para cima, com seus laterais avançando para apoiar o ataque. O avanço gremista deixou brechas defensivas, que o Inter procurou contra-atacar nos espaços deixados, principalmente com enfiadas de bola de Alan Patrick.

Aos 25, ele lançou Maurício, que deu um chapéu em Reinaldo e bateu de primeira, mas Kannemann conseguiu bloquear. Valencia teve chance clara de ampliar aos 40 minutos. Recebeu lançamento nas costas da defesa, ganhou na corrida de dois marcadores e ficou cara a cara com Grando, mas chutou para fora.

O Grêmio teve dificuldade em vencer a marcação alta do Inter, criou pouco e não conseguiu produzir chances claras de gol. A única finalização gremista foi uma cobrança de falta pelo lado direito, aos 38 minutos. A posição era boa, mas a cobrança foi fraca, nas mãos de Rochet.

Jogo aberto e muitos gols

Assim como no primeiro tempo, o Inter fez um gol logo de início. Aos 3 minutos, Renê roubou de Galdino no meio campo e deixou para Wanderson. Ele limpou dois marcadores e abateu cruzado, da entrada da área. Primeira chance colorada no segundo tempo. Dois a zero para o Inter.

O jogo seguiu com predomínio colorado até a metade da segunda etapa. Aos 22 minutos, o Grêmio descontou. Após troca de passes no lado direito da área, João Pedro chutou da entrada da área. O chute saiu fraco, mas Rochet aceitou. A bola passou por baixo do goleiro colorado.

Dois minutos depois, o Inter marcou seu terceiro. Após roubada de bola no meio de campo, Maurício conduziu pelo meio e tocou para Alan Patrick, que entrava pelo lado direito. Ele pegou a zaga aberta, chegou sozinho na área e marcou.

O Grêmio tinha Suárez e ele despontou. Aos 28 minutos, criou uma jogada pelo meio, sofreu a falta e bateu para marcar o segundo gol gremista. O jogo ficou quente, com muita disputa de bola e algum atritos entre os jogadores, mas sem grandes chances de gol.

Brasileirão 2023 - 26ª Rodada

Inter 3

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny (Gabriel), Aránguiz (Nicolás Hernández), Maurício (Igor Gomes) e Wanderson (Rômulo); Alan Patrick (Dalbert) e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Grêmio 2

Gabriel Grando; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann (Iturbe) e Reinaldo; Villasanti (André), Pepê, Carballo (Everton Galdino) e Cristaldo (Nathan); Luis Suárez e Ferreira (Lucas Besozzi). Técnico: Renato Portaluppi.



Gols: Enner Valencia, aos cinco minutos do primeiro tempo. Wanderson, aos três; João Pedro, aos 21; Alan Patrick, aos 24; Luis Suárez, aos 28 minutos do segundo.

Cartões Amarelos: Enner Valencia, Igor Gomes, Johnny, Mercado, Nicolás Hernández e Renê (Internacional); Ferreira, Kannemann, Pedro Geromel e Villasanti (Grêmio).

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

Local: Beira-Rio, Porto Alegre