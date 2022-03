Inter e Grêmio têm missões diferentes no Gre-Nal que decide semifinal do Gauchão

publicidade

Após dois Gre-Nais completamente diferentes disputados nas últimas duas semanas, ambos no Beira-Rio, Inter e Grêmio voltam a se enfrentar, agora na Arena. O clássico 437, que começa às 22h15min desta quarta-feira, vale uma vaga na final do Gauchão. Depois de vencerem o jogo do último sábado por 3 a 0, os gremistas só precisam administrar a vantagem conquistada na casa do adversário. Os colorados, por sua vez, necessitam se apegar ao improvável e buscar uma vitória por diferença de pelo menos três gols para levar a decisão para os pênaltis.

Será o último clássico do ano, já que daqui para a frente, os dois times seguem caminhos diferentes. O Inter disputa a Copa Sul-Americana – o sorteio dos grupos ocorre nesta sexta-feira – e o Campeonato Brasileiro. Ao Grêmio, cabe a briga na Série B, onde o principal objetivo será voltar para a primeira divisão. Um deles, claro, também disputará a final do Gauchão.

Depois de dominar amplamente e vencer por 1 a 0 o primeiro Gre-Nal do ano, o Colorado amargou uma inesperada e acachapante derrota para o maior rival, no sábado. O resultado e a atuação muito abaixo do esperado consumiram o pouco crédito que Alexander Cacique Medina tinha com a torcida e dirigentes. A sua manutenção no cargo depende de uma boa atuação na Arena, além da reversão da vantagem tricolor.

Trata-se de uma tarefa bem complexa, principalmente para um time que marca raros gols e jamais fez mais que dois em uma mesma partida em 2022. Além disso, o técnico não contará com as suas duas principais alternativas para a lateral esquerda. Moisés está lesionado e Paulo Victor, seu substituto natural, foi expulso no jogo de ida.

Por isso, não está descartada uma mudança na estrutura da equipe. Uma das possibilidades é deslocar Liziero para a lateral esquerda, recuando Edenilson para a função de volante. Assim, uma vaga seria aberta para a entrada de Wesley Moraes, que, apesar de só ter feito um gol com a camisa do Inter, e de pênalti, é um centroavante. Considerando que o Inter precisa marcar, é uma alternativa considerada por Medina nas horas que antecedem o clássico. Existem outras opções, inclusive deslocar Cuesta para a lateral.

O Grêmio, por sua vez, está em uma situação extremamente confortável. Roger Machado, após a péssima atuação no primeiro clássico, arrumou a equipe e a fez jogar em cima dos erros do Inter. A estratégia funcionou plenamente na primeira partida da semifinal, tendo como resultado a vitória construída com autoridade. Agora, o time gremista precisa apenas manter a vantagem trazida do Beira-Rio.

Por outro lado, o técnico não vai poder repetir a escalação. Isso porque terá um desfalque no meio-campo, onde finalmente havia conseguido encaixar a marcação. Villasanti, com a seleção paraguaia para disputar as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, é baixa na equipe. Assim, Thiago Santos deve voltar à escalação inicial, ao lado de Lucas Silva e Bitello, formando novamente o tripé de volantes.

Já no ataque, a única dúvida é também uma grande expectativa. Ferreira, que está fora dos gramados há um mês por conta da lesão muscular de grau 1 na coxa, ainda é uma incerteza na escalação. Recuperado, o jovem voltou a treinar normalmente na última semana, porém, apesar de relacionado para o clássico no Beira-Rio, não ficou nem no banco de reservas pois ainda sentia a lesão. Como trabalhou normalmente nesta semana, tem boas chances de voltar ao time.

A decisão, porém, passa por Roger Machado. O técnico pode utilizar o jogador na ponta esquerda novamente ou manter Ferreira na casamata como alternativa para o segundo tempo. Caso o 10 do Tricolor não seja titular, Elias continuará na ponta esquerda e Campaz improvisado pela direita. Elogiado na última partida, o jovem centroavante Elias tem o respaldo de Roger. O técnico afirmou que, na verdade, a formação do jogador é justamente pelo lado, e por isso, apesar de ter atuado mais à frente, ele desempenhou bem a função como atacante.

Campeonato Gaúcho - Jogo de volta da semifinal

GRÊMIO

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Lucas Silva, Thiago Santos, Bitello, Campaz e Elias (Ferreira); Diego Souza. Técnico: Roger Machado

INTER

Daniel; Bustos; Kaique Rocha, Cuesta e Liziero; Gabriel, Edenilson, Mauricio e Taison; David e Wesley Moraes. Técnico: Alexander Medina

Arbitragem: Leandro Vuaden

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: 23/03, às 22h15min