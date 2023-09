Inter fez "um grande jogo, mas o resultado foi uma m*", afirma Coudet

publicidade

O técnico Eduardo Coudet exaltou a atuação do time reserva do Inter, que ele colocou para encarar o Athletico-PR nesta quinta-feira. "Fizemos um grande jogo mas o resultado foi uma m*, isso é verdade", afirmou o comandante colorado.

Coudet manifestou muita frustração com o gramado sintético da Arena da Baixada e a escolha de datas dos jogos do Colorado antes da decisão contra o Fluminense na Libertadores. "Para mim é outro esporte com o sintético", frisou.

"O Fluminense jogou ontem (quarta). Nosso jogo foi hoje e em um gramado sintético", acrescentou Coudet. "A recuperação depois de jogos em um gramado assim exige um dia a mais de recuperação. Não é a mesma coisa", protestou.

Sobre a equipe, apesar das mudanças, o argentino foi só pontos positivos. "O time tem identidade, postura e joga bem", definiu. "Do último jogo para esse tivemos 6 trocas. Conseguimos jogar bem mesmo assim, geramos muitas chances.”

"A gente fez um grande jogo. É difícil quando isso acontece e perdemos o jogo com um gol no final", lamentou. "Eles têm um grande time, é complicado jogar aqui.”

