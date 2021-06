Inter vence o Grêmio por 2 a 1 em Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino

publicidade

O Inter levou a melhor no clássico Gre-Nal pelo Brasileirão Feminino, na noite deste domingo, no Beira-Rio. Depois de sair na frente e sofrer o empate, buscou a vitória por 2 a 1 com gol no fim.

O Inter saiu na frente aos 22 minutos. Fabi Simões fez boa jogada individual pela direita e tocou na saída da goleira.

Na etapa final, o Inter foi superior e dominou boa parte do jogo, criando as melhores oportunidades. Apesar disso, foi o Grêmio quem marcou. Após cruzamento da direita e bola escorada do segundo pau, Laís Estevam completou sozinha, sem goleira, dentro da pequena área, para empatar aos 33 minutos.

Com o gol, o Grêmio cresceu na partida e chegou mais ao ataque. No entanto, acabou sofrendo o gol em jogada de velocidade. Mileninha recebeu bola enfiada na esquerda e chutou na saída da goleira Raíssa, que falhou, definindo o placar de 2 a 1 no clássico.

As duas equipes já estavam classificadas para a próxima fase da competição. No entanto, o triunfo encaminha o Inter para decidir pelo menos o confronto de quartas de final em casa, já que está entre os quatro primeiros.

Com o resultado, o Grêmio segue na quinta posição, estacionado com 24 pontos. Já o Inter subiu para a quarta colocação, com 27 pontos somados.

Na última rodada da primeira fase, o Inter enfrenta o Real Brasília, fora de casa. Já o Grêmio recebe o Botafogo. Os dois adversários brigam contra o rebaixamento na competição. Todos os confrontos da 15ª rodada acontecem na quinta-feira, às 15h.