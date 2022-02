Acertado com o Inter, Bustos aguarda quitação de dívida do Independiente para viajar ao Brasil

publicidade

*Com informações do repórter Cristiano Silva, da Rádio Guaíba

O lateral-direito argentino Fabricio Bustos aguarda valores pendentes do Independiente para viajar até Porto Alegre e assinar imediatamente com o Inter. O Colorado e o argentino contam com um pré-contrato já firmado, mas a direção trabalha para que ele possa atuar neste primeiro semestre.

No entanto, para que isso aconteça, a equipe argentina precisa acertar a dívida que tem com o profissional. Os valores que o atleta tem para receber giram em torno de 300 mil dólares. Atualmente, ele está treinando em separado no clube de Avellaneda.

Para contar com ele neste momento, a direção colorada sinalizou com 450 mil dólares ao Independiente. O vínculo com o Inter será de três anos.

