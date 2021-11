Aguirre assume "falta de foco" do Inter nas últimas partidas

publicidade

Na máxima do futebol gaúcho, "Vitória em Gre-Nal arruma a casa". No caso do Inter, apesar do resultado positivo no clássico do dia 6, o sentimento é de que o clube gastou todas as energias na partida e agora aparenta estar sem foco para o restante da competição, conforme afirmou o técnico Diego Aguirre após a derrota para o Cuiabá, na quarta-feira. "Não tenho outra coisa para falar. Está faltando foco nos outros jogos. Nós passamos a fazer jogos muito bons (nas últimas rodadas). Então não podemos ser tão irregulares", disse o treinador.

Para o comandante Colorado, o fator casa não pode ser um divisor de águas, faltando apenas cinco rodadas para o término do Brasileirão."Parece que o Beira-Rio dá mais força e mais intensidade aos jogadores. Temos que jogar igual em casa e fora. Temos que ter o objetivo de não somente ganhar em casa, mas também somar pontos nas outras partidas”.

Veja Também

Desde o Gre-Nal do dia 6, o Inter disputou três jogos no Brasileirão. Foram duas derrotas, para Juventude e Cuiabá, e apenas uma vitória diante do Athletico-PR – um aproveitamento de 33% aproximadamente. A fala de Aguirre vai ao encontro aos números: as duas derrotas da equipe foram longe da torcida.

Apesar da irregularidade, o treinador se esquivou de perguntas sobre o elenco, que já foi chamado de "curto" pelo ex-treinador Eduardo Coudet e pelo capitão Taison. Aguirre assumiu a necessidade de contratações para 2022: "Não necessariamente estou pensando em jogadores experientes", disse. "Temos muitos como Edenílson, Cuesta, Mercado. Então temos que ver a necessidade da equipe. Mas acho que agora não é momento", completou.

Com a derrota para o Dourado, o Inter perdeu mais uma chance de entrar no G6. O Colorado é o sétimo, com 47 pontos. Na próxima rodada, no sábado, recebe o Flamengo, às 21h30min, no Beira-Rio. A tendência é de um Flamengo misto ou de reservas, visto que os cariocas enfrentam o Palmeiras na final da Libertadores no dia 27.