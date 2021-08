Aguirre deve repetir escalação do Inter diante do Fluminense

publicidade

O Inter fez o penúltimo trabalho antes da partida contra o Fluminense, no fim de semana. Com todos os jogadores à disposição, a tendência é que Diego Aguirre repita a equipe que goleou o Flamengo no Maracanã.

A atividade desta quinta-feira ocorreu no CT Parque Gigante. Na primeira parte, houve um exercício de finalizações. Depois, um treino tático completou a atividade.

Resta apenas mais um treino, neste sábado, para Aguirre trabalhar com a equipe. Moisés e Boschilia devem voltar a ficar à disposição, enquanto Mauricio, lesionado, segue fora.

Apesar dos retornos, Aguirre deve repetir o time que goleou o Flamengo. A equipe deve ir a campo com Daniel; Saravia, Bruno Mendez, Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

O Inter enfrenta o Fluminense, no domingo, às 20h30min. A partida, válida pela 16ª rodada do Brasileirão, acontece no Beira-Rio.

