Aguirre mantém dúvida na lateral direita para Inter enfrentar Santos

Com a lesão do titular Saravia, que passou por artroscopia durante a semana, o Inter ainda tem dúvida na lateral direita para o confronto contra o Santos, no fim de semana. A tendência é que, nas demais peças, Aguirre mantenha a equipe que venceu o Fluminense.

Heitor deve ser titular. Ele vem aparecendo como opção e, na saída de Saravia, foi quem atuou. O argentino Mercado corre por fora. Regularizado, ele está sem ritmo de jogo.

Assim, o treinador colorado deve mandar a campo Daniel; Heitor (Mercado), Bruno Mendez, Victor Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

O Inter enfrenta o Santos, no domingo, às 18h15min. A partida, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, acontece na Vila Belmiro.

