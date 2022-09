Ainda sem Wanderson, Mano Menezes comanda trabalho com bola no Inter

publicidade

A manhã desta quarta-feira foi de treino no CT Parque Gigante. Mano Menezes comandou um trabalho com posse de bola e fez alguns ajustes táticos no time do Inter. Pra isso, o treinador dividiu o grupo colorado em três equipes, sem esboço de formação.

Time de amarelo: Bustos, Vitão, Kaique Rocha, Liziero, Johnny, Lucas Ramos, Maurício e David.

Time de branco: Weverton, Mercado, Thauan Lara, Matheus Dias, Edenilson, Alan Patrick, Gustavo Maia, Pedro Henrique e Mikael.

Time de vermelho: Igor Gomes, Rodrigo Moledo, Renê, Gabriel, Carlos de Pena, Estevão, Braian Romero, Taison e Alemão.

O desfalque da atividade foi Wanderson. O atacante, que deixou a partida contra o Cuiabá com desconforto muscular na coxa direita, correu ao redor do gramado e tenta ficar à disposição para o confronto contra o Atlético-GO na segunda-feira, às 20h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Para o jogo contra o Dragão, Mano terá o retorno de Carlos de Pena, que cumpriu suspensão na vitória diante do Dourado. O lateral-esquerdo Thauan Lara, que estava com a Seleção Brasileira Sub-20, também fica à disposição da comissão técnica.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta quinta-feira, dando sequência na preparação para o confronto contra os goianos pela 27ª rodada do Brasileirão. Com 46 pontos, o Inter ocupa a vice-liderança do campeonato nacional.

Veja Também