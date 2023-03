Alan Patrick adquire status de líder no Inter

publicidade

Alan Patrick chegou no ano passado e logo tornou-se titular no Inter. Porém, só agora, quando adquiriu melhor condicionamento físico e está mais ambientado, virou o protagonista do time colorado. Ele é o capitão, responsável por grande parte das jogadas ofensivas do time e, de quebra, passou a marcar gols. Já são três em 11 jogos pelo Campeonato Gaúcho.

Por isso, a possibilidade de ficar de fora das partidas contra o Caxias, já descartada, causou calafrios em Mano Menezes. O jogador deixou o campo na última rodada da fase classificatória com dores musculares, mas exames realizados no início da semana afastaram o risco de uma lesão. Ele está treinando e deve estar em campo neste sábado, no primeiro jogo da semifinal, no Centenário.

“O Alan Patrick já seria importante pela capacidade de organizar as ações ofensivas do Inter. É a peça perfeita para acelerar essas jogadas, dentro do modelo de jogo preferido pelo Mano. Mas junto dessas capacidades, ele participa muito bem como finalizador eficiente do time”, opina o comentarista da Rádio Guaíba, Gutiéri Sanchez.

Além de ter estado em campo em todas as partidas do Inter no Gauchão − dez como titular e uma entrando no intervalo −, o camisa 10 adquiriu status de líder do vestiário e do time em campo, promoção que acabou sendo facilitada pela saída de outros jogadores experientes, como Edenilson e Taison, neste início de temporada.

Agora, o desafio do jogador é ajudar o Inter a conquistar o seu primeiro título em sete anos, encerrando jejum que vem desde 2016 no clube, quando faturou o Campeonato Gaúcho.