Alessandro Barcellos é reeleito presidente do Inter

Alessandro Barcellos foi reeleito presidente do Inter para o triênio 2024-2026 e seguirá no comando do Colorado pelos próximos três anos. O atual mandatário superou o candidato da oposição, Roberto Melo, no segundo turno da eleição realizada neste sábado. Barcellos conquistou 53,68% dos votos (15.994), enquanto Roberto Melo somou 45,41% (13.531).

"Eleição acabou. Vencemos e vamos cuidar do Inter. Todos juntos", disse Barcellos em sua primeira manifestação depois da vitória. "Agradecer a torcida que soube compreender uma gestã que trabalha pelo futuro do clube. Não pelo passado. O passado todos temos culpa. Vamos estar unidos", acrescentou.

Números da eleição:

Chapa 1 (Alessandro Barcellos): 15.994 votos (53,68%)

Chapa 2 (Roberto Melo): 13.531 votos (45,41%%)

Nulos: 157 votos

Total de votos: 29.696 + 4 apartados (serão analisados)

Votos online: 27.961

Votos presenciais: 1.835

O Conselho de Gestão comandado por Barcellos na Chapa 1 conta com: Presidente: Dalton Schmitt Junior, Ivandro Rodrigo Morbach, Victor Grunberg e Miguel de Sampaio Dagnino como vice-presidentes.

De acordo com a Comissão Eleitoral, 29.696 colorados participaram do pleito. Um recorde superior à eleição anterior.

Resultados do Conselho Deliberativo:

Chapa 2 - 29% (48 conselheiros)

Chapa 4 - 26% (44 conselheiros)

Chapa 1 - 21% (35 conselheiros)

Chapa 3 - 14% (23 conselheiros)