Alessandro Barcellos, presidente do Inter, é absolvido pelo STJD

* Com informações do repórter Eurico Quadros

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu pela absolvição do presidente do Inter, Alessandro Barcellos, em julgamento nesta quarta-feira. Ele havia sido denunciado por conta de ofensas na derrota para o Athletico-PR, por 2 a 1, na Arena da Baixada, em julho.

Barcellos, juntamente com o preparador físico Paulo Paixão e o executivo de futebol, Paulo Bracks, haviam sido denunciados no artigo 234 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Os três foram igualmente absolvidos.

O árbitro Thiago Luis Scarascati havia relatado em súmula que, após a partida, já na zona mista, havia sido ofendido por Barcellos. Segundo ele, o presidente usou palavras como "Ladrão, safado e vagabundo" para se referir ao juiz. Testemunhas negaram o ocorrido.

Dentro de campo, o Inter enfrenta o Sport, na segunda-feira, às 20h. A partida, válida pela 20ª rodada, acontece na Ilha do Retiro, em Recife.

