Após crise, Inter se prepara para "turnê" em São Paulo

Um dia depois do protesto realizado por jogadores, que provocou o cancelamento do treino da manhã de quarta-feira, o Inter tentou agir normalmente ontem. Os atletas treinaram, Mano Menezes trabalhou alternativas, e assim o time se prepara para os dois compromissos no estado de São Paulo que terá nos próximos dias pelo Brasileirão.

Nos bastidores, ainda há um grande constrangimento. A direção entende que a atitude dos jogadores não era necessária, porque o atraso já estava sendo resolvido. Abertamente, o presidente Alessandro Barcellos mencionou a eliminação na Copa do Brasil, que traria mais recursos para o clube honrar seus compromissos. É visível a falta de sintonia entre gestão e elenco. No final da tarde de ontem, foi realizada uma reunião, convocada pelo presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Juchem, para ouvir a direção sobre o episódio.

Dentro de campo, Mano Menezes sinalizou um time titular. No esboço de escalação, aparecem os retornos de Gabriel Mercado e David. Mercado deve ser titular enquanto se resolve a pendência sobre Bruno Méndez. O Inter já fez proposta, mas o Corinthians a princípio está batendo pé pelo valor total da multa, que é de US$ 6 milhões, com os quais o Inter não poderá arcar.

David, porém, não deverá ser titular. A expectativa é pelo retorno de Alemão, que foi mencionado por Mano em sua última coletiva como o jogador que “melhor preenche” o setor de ataque. Alemão, que se recupera de lesão, ainda não estava liberado de quinta-feira, mas nesta sexta, deve treinar com o restante do grupo.

O provável Inter tem Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, De Pena, Edenilson, Alan Patrick e Wanderson; Alemão. O time trabalha hoje e amanhã pela manhã, e depois viaja para Atibaia (SP), onde a delegação ficará concentrada para enfrentar o Red Bull Bragantino, domingo, em Bragança Paulista, e o Santos, na Vila Belmiro, na quarta-feira, sem retornar a Porto Alegre até lá.

Um reforço para os próximos jogos depois desta “turnê” paulista é Rodrigo Moledo, que está na fase de transição física de sua recuperação de lesão. O zagueiro ficará treinando de forma intensiva durante os dias em que o grupo estará viajando.

