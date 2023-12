Após curta passagem, Jean Dias se despede do Inter

publicidade

Oito meses após ser anunciado pelo Inter, Jean Dias se despediu do clube pelas redes sociais nesta segunda-feira.“Aos meus companheiros, amigos, staff, comissão, diretoria, torcida, funcionários, meu muito obrigado. Foi uma honra representar um dos maiores clubes do mundo, realizei grandes sonhos com essa camisa, e honrei ela com o meu melhor. Que Deus abençoe o clube do povo”, dizia a postagem.

O atacante de 33 anos chegou ao clube após ser um dos destaques do Caxias, na campanha que levou o time da Serra até a final do Gauchão, com três gols e seis assistências. No Colorado, porém, não teve êxito, sendo utilizado poucas vezes. Nas 14 partidas em que atuou, fez apenas um gol, contra o América-MG pelo Brasileirão e deu uma assistência.

