Após derrota, Lomba exalta jovens do Inter e convoca torcida para jogo decisivo

Odair Hellmann aproveitou o confronto contra o Athletico Paranaense, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, para escalar o time reserva do Internacional e testar alguns jovens da base, visando o confronto diante do Palmeiras, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Dos jogadores considerados titulares, apenas Marcelo Lomba esteve em campo na Arena da Baixada. O Internacional fez um jogo de igual para igual frente ao Athletico, mas acabou sofrendo o gol da derrota por 1 a 0 aos 43 minutos do segundo tempo, marcado por Vitinho.

"Eu queria vencer o jogo, mas foi uma grande oportunidade para a torcida conhecer os mais jovens. Tivemos algumas chances. Convoco o torcedor para estar conosco quarta. Somos muito fortes no Beira-Rio", afirmou o goleiro.

Marcelo Lomba quer que a torcida compareça em peso no Beira-Rio para pressionar o Palmeiras, que tem a vantagem do empate por ter vencido no Allianz Parque, na última quarta-feira, por 1 a 0. Para classificar de forma direta, o Inter precisará vencer por dois gols ou mais de diferença.

Se na Copa do Brasil, o Inter fará uma partida decisiva, no Brasileirão viu o Palmeiras abrir dez pontos na liderança - o clube gaúcho acabou o domingo com 16. O próximo desafio no torneio será diante do arquirrival Grêmio, no sábado, às 19h, no Beira-Rio.