Após dividida com Pottker, Sarrafiore deixa treino sentindo tornozelo esquerdo

O treino do Inter na tarde desta sexta-feira, apenas com trabalho dos jogadores reservas, no CT Parque Gigante, foi marcado por um susto. Em uma dividida com William Pottker, o argentino Sarrafiore levou a pior: deixou o treino sentindo o tornozelo esquerdo. O meia deixou o gramado com fortes dores.

Após o choque, Sarrafiore caiu gritando e chegou a chorar antes de deixar o gramado. Ele foi prontamente atendido pelo Departamento Médico colorado e levado ao vestiário, para ser atendido e reavaliado.

O argentino deixou o campo caminhando, mas com dores. A atividade dos reservas já foi encerrada.