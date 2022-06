Após protesto, elenco do Inter se reapresenta para treino no CT Parque Gigante

publicidade

Após o pagamento de parte dos débitos referentes aos direitos de imagens, os jogadores do Inter começaram a chegar para o treino desta quarta-feira, no CT Parque Gigante. A atividade, que estava programada para a parte da manhã, foi cancelada como forma de protesto do elenco à inadimplência por parte do clube, que já durava cerca de três meses. O grupo completo se reapresenta às 15h.

Conforme apurou o repórter Gutiéri Sanchez, da Rádio Guaíba, os direitos de imagem de fevereiro foram pagos no começo desta tarde em uma tentativa de sinalizar aos atletas pelo interesse do Clube em quitar as pendências de março, abril e maio. O protesto teria sido encabeçado pelo atacante Taison. Até o momento, a diretoria não se manifestou pelo ocorrido.

Jogadores estão chegando para o treino remarcado das 15h. @FutebolGuaiba pic.twitter.com/dTlCEeI8ao — Gutiéri Sanchez (@gutisanchez) June 1, 2022

A atividade desta tarde será a primeira atividade de peso focada nos próximos compromissos pelo Brasileirão. Na terça, o grupo que atuou no empate diante do Atlético-GO realizou apenas atividades físicas e regenerativas. Mano Menezes teria a semana cheia visando a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo, no Nabi Abi Chedid, às 19h. O Colorado segue fora do Beira-Rio para a rodada seguinte, quando enfrenta o Santos, na quarta-feira, na Vila Belmiro. O confronto está marcado para as 21h30min.

Veja Também