Apesar de nova partida frustrante, Medina vê mostras de evolução do Inter

Apesar de mais um resultado ruim, o técnico Alexander Medina vê sinais de evolução na equipe do Inter. O comandante lamentou os gols perdidos e disse que poderia ter saído com a vitória, mas a bola não entrou no empate em 1 a 1 contra o Guaireña, no Beira-Rio, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

De acordo com ele, o time dá mostras de crescimento. O comandante vê criação de situações de gol e que mais jogadores ficarão à disposição em breve. "Há jogadas ofensivas. Eles dão sinais de que estão melhorando. Não aconteceu o resultado, mas temos convicção de que o trabalho dará frutos", afirmou.

Conforme o treinador, faltou "fazer o gol", mas a equipe fez de tudo para ganhar o jogo. Segundo ele, é preciso analisar o todo, e não apenas o resultado. "O Inter criou situações de gol. O rival não, chegou duas vezes. Tivemos inúmeras situações. Se tivéssemos sido mais contundentes, a partida não teria terminado assim", frisou.

Medina afirma ter consciência de que o trabalho está em constante avaliação por parte da direção do Inter. Ele disse, contudo, não temer uma saída, e de que confia em uma retomada do grupo. "Tratamos de ter os jogadores bem. O grupo vai estar mais amplo nos próximos jogos, vamos ter opções", ponderou.

Agora, o Inter volta a campo no domingo, às 18h, para enfrentar o Fortaleza, também no Beira-Rio. Pela Sul-Americana, o próximo jogo é no dia 26 de abril, contra o Independiente Medellín, no Atanasio Girardot.

