Aproveitamento no final do 1º turno faz Inter sonhar com vaga direta na Libertadores

O Inter ainda sonha com a fase de grupos da Libertadores, mesmo estando a 6 pontos do G4 no momento. Mas há alguns motivos para o otimismo colorado. O primeiro é o bom retrospecto do primeiro turno contra os últimos cinco adversários da reta final do Brasileirão. Além disso, o G4 pode virar G5 ou até mesmo G6, caso o Flamengo seja campeão da América no sábado e o Athletico-PR, que já tem vaga como campeão da Copa do Brasil, se mantenha entre os líderes - atualmente, é o 5º colocado.

Além disso, a queda de produção de um concorrente direto na briga pela vaga alimenta o sonho. Nos últimos três jogos, o São Paulo somou apenas um ponto, com atuações contestáveis e criticadas. Perdeu dois jogos seguidos em casa, para o Fluminense por 2 a 0 e para o Athletico-PR por 1 a 0, e só empatou o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, em 1 a 1. No mesmo período, o Colorado somou 4 pontos.

A campanha no primeiro turno, mesmo que em momento diferente da competição, também alimenta o sonho. Ainda sob o comando de Odair Hellmann, e em meio às finais da Copa do Brasil, o Colorado obteve 12 dos 15 pontos disputados, somando 80% de aproveitamento em 4 vitórias e apenas uma derrota.

O encerramento do primeiro turno foi em 15 de setembro, na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, três dias antes do segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Athletico-PR. O Colorado venceu os outros três adversários, batendo o Fortaleza por 1 a 0, o próprio São Paulo pelo mesmo placar e o Botafogo por 3 a 2. A única derrota foi com os reservas, de virada, para o Goiás, por 2 a 1.

O adversário direto, ainda pela vaga no G6, no momento, é o Corinthians. Com o resultado de domingo, o empate em 0 a 0 no confronto direto, o Inter se manteve na frente do rival e, com isso, dependerá só de si para chegar na frente e assegurar pelo menos a pré-Libertadores.

A campanha de primeiro turno do rival é inferior. Ainda treinado por Fábio Carille, o alvinegro paulista somou 8 dos 15 pontos disputados, com pouco mais de 53% de aproveitamento. Venceu Botafogo e Atlético-MG, ambos em casa, por 2 a 0 e 1 a 0. Empatou com o Avaí e Ceará, em 1 a 1 e 2 a 2, e fechou o turno derrotado para o Fluminense por 1 a 0.

Ainda com base nos resultados das 19 primeiras rodadas, o Inter vê no São Paulo um aproveitamento ainda mais baixo. O Tricolor paulista venceu apenas 1 jogo, justamente o próximo adversário deste fim de semana. Bateu o Ceará por 1 a 0 no Morumbi. Nos confrontos contra a Dupla Gre-Nal, apenas 1 ponto: perdeu para o Inter e empatou com o Grêmio. Também ficou no 1 a 1 contra o CSA e perdeu para o Vasco por 2 a 0.

O Inter nos últimos cinco jogos do primeiro turno

15ª rodada - Fortaleza 0 x 1 Inter

16ª rodada - Goiás 2 x 1 Inter

17ª rodada - Inter 3 x 2 Botafogo

18ª rodada - Inter 1 x 0 São Paulo

19ª rodada - Atlético-MG 1 x 3 Inter

4 vitórias

1 derrota

9 gols marcados

5 gols sofridos

80% de aproveitamento

O Corinthians nos últimos cinco jogos do primeiro turno

15ª rodada - Corinthians 2 x 0 Botafogo

16ª rodada - Avaí 1 x 1 Corinthians

17ª rodada - Corinthians 1 x 0 Atlético-MG

18ª rodada - Corinthians 2 x 2 Ceará

19ª rodada - Fluminense 1 x 0 Corinthians

2 vitórias

2 empates

1 derrota

6 gols marcados

4 gols sofridos

53,33% de aproveitamento

O São Paulo nos últimos cinco jogos do primeiro turno

15ª rodada - São Paulo 1 x 0 Ceará

16ª rodada - Vasco 2 x 0 São Paulo

17ª rodada - São Paulo 0 x 0 Grêmio

18ª rodada - Inter 1 x 0 São Paulo

19ª rodada - São Paulo 1 x 1 CSA

1 vitória

2 empates

2 derrotas

2 gols marcados

4 gols sofridos

33,3% de aproveitamento