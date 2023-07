Aránguiz lamenta empate, mas celebra reestreia pelo Inter

publicidade

Apesar do empate, o torcedor do Inter pode celebrar o retorno do meia Charles Aránguiz. Após oito anos e um longo período se recuperando de lesão na panturrilha, o camisa 20 entrou no segundo tempo do jogo no Beira-Rio e mostrou boa movimentação.

"Sensação boa. Há muito tempo não jogava. Voltar e jogar alguns minutos me deixa muito contente. A equipe queria ganhar, mas é assim. Podemos empatar aqui e ganhar fora", afirmou na saída do campo.

Com o resultado, o Inter caiu para 7°, com 21 pontos, um atrás do Palmeiras, 4° lugar. O próximo compromisso é o Fluminense, no domingo, às 16h. Expectativa pela estreia do atacante Enner Valencia.