Arrancada pode nos ajudar lá na frente, diz Edenilson

Em uma disputa parelha como o Brasileirão, a boa campanha do Inter neste início de competição poderá ser decisiva no futuro. Esse é o pensamento que o meia Edenilson defendeu neste sábado, em entrevista às mídias do Inter. Neste domingo, a equipe colorada enfrenta o Bahia, às 16h, no estádio Beira-Rio.

“A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é muito difícil e nivelado. Essa arrancada pode nos ajudar lá na frente”, destacou o jogador. “Cada jogo a gente faz uma final, porque a gente sabe que são os mesmos três pontos.”

E o segredo para manter a boa campanha, segundo ele, é o nível que o grupo está, como demonstrado na partida contra o Palmeiras: “Esse último jogo mostra muito da nossa força. Os meninos que subiram se mostraram prontos. É importante, porque é uma competição longa e vai acarretar outas juntos. Então é importante ter todo mundo preparado.”

Contra o Bahia, neste domingo, o meia aguarda um rival motivado, em razão da troca recente de treinador. “Dá uma chacoalhada no grupo”, lembrou Edenilson. “A gente sabe que eles vão vir com uma motivação extra. Todo mundo olha para o Inter e vê que está jogando contra o líder e é uma motivação para os adversários”, alertou.

E isso, afirmou, valerá da mesma forma para os colorados se concentrarem: “Temos que saber jogar com essa pressão também”.