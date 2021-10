Artilheiro do Brasileirão, Yuri Alberto valoriza ambiente do Inter em arrancada

publicidade

O Inter confirmou o bom momento no Campeonato Brasileiro, ao vencer o América-MG, nesta quarta-feira à noite, por 3 a 1, no Beira-Rio, pela 26ª rodada. Após a partida, o atacante Yuri Alberto, autor do terceiro gol, valorizou o ambiente do clube.

"Esse ambiente é maravilhoso. Agradecer à torcida pelo apoio que eles têm dado para gente, têm passado bastante confiança para o grupo todo", disse o jogador, que domingo fez três gols na goleada por 5 a 2 sobre a Chapecoense.

Yuri Alberto chegou ao 11º gol e assumiu a artilharia isolada do campeonato, deixando para trás Gilberto, do Bahia, com dez gols. São 18 gols na temporada 2021. O atacante falou sobre a boa fase, ainda que nesta quarta não tenha ido bem.

"E parabenizar toda a equipe pela entrega no jogo de hoje. Não fiz um bom jogo, mas quando tive a oportunidade, fiz o meu gol. Quero agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo aqui no Inter", completou em entrevista.

Foi o terceiro jogo sem derrota, sendo duas vitórias consecutivas do Internacional, que aparece em sétimo lugar, com 39 pontos. Um ponto atrás do Corinthians, sexto colocado e primeiro no G-6 zona de classificação para a Pré-Libertadores.

