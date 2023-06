Artilheiro na Europa, Enner Valencia chega ao Inter na melhor fase da carreira

publicidade

Novo reforço do Inter, Enner Valencia chega ao Beira-Rio na melhor fase de sua carreira aos 33 anos. No Fenerbahçe e na seleção do Equador, o camisa 13 disputou 53 partidas, com 36 gols e sete assistências.

Assim, se tornou ídolo no clube turco e o quarto maior artilheiro da temporada europeia, atrás de nomes como Mbappé e Haaland. Na última Copa do Mundo, em 2022, ele foi destaque equatoriano com três gols. Ele é o maior goleador de sua seleção.

Em entrevista aos jornais equatorianos, o empresário do jogador, Gonzalo Vargas, garantiu que Enner fechou o melhor contrato de sua vida e que deseja seguir competitivo. De acordo com o jornalista argentino Cesar Lusi Merlo, clubes da Arábia Saudita tentaram atravessar a negociação com o Inter, mas o atleta se encantou com o projeto esportivo que terá em Porto Alegre.

Na última segunda-feira, Enner foi anunciado com status de craque, com iluminação especial no estádio colorado e ânimo na autoestima da torcida, e agora deseja confirmar as expectativas. Ao trazer um jogador em grande fase, a direção colorada espera solucionar os problemas ofensivos que vem sofrendo com os momentos ruins de Alemão e Luiz Adriano.

Veja Também