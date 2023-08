Associação de Futebol Argentino erra em tuíte e classifica River diante do Inter na Libertadores

publicidade

A Associação de Futebol Argentino (AFA) cometeu uma gafe na noite desta terça-feira. O Inter eliminou o River com drama nas penalidades no Beira-Rio pela Libertadores. No entanto, a AFA se precipitou e tuitou que o time argentino havia se classificado em Porto Alegre.

A postagem foi apagada na sequência. O Colorado venceu por 9 a 8 nas cobranças da marca penal. No Twitter, o Inter não deixou a oportunidade passar e brincou com a situação.

Pessoal dormiu cedo na Argentina, hein? 💤😂 pic.twitter.com/FlbCghxuOa — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 9, 2023

Nas quartas de final, o Inter enfrenta o Bolívar. As partidas ainda não têm as datas definidas.

