Atacante Nikão entra na mira do Inter

O Inter segue em busca de contratações para o setor ofensivo. E o novo alvo é o atacante Nikão, de 29 anos, do Athletico-PR.

O jogador fica livre no mercado a partir deste sábado, quando seu vínculo se encerra. A partir daí, o Inter deve intensificar as conversas para a contratação do jogador.

O jogador teve mais uma boa temporada no Athletico-PR. Como principal destaque, o gol do título da Sul-Americana de 2021 na final sobre o Red Bull Bragantino em Montevideu. Ele também estava nos elencos dos títulos da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019.

Na temporada 2021, entre Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Paranaense, fez 51 jogos com a camisa do Athletico-PR, com mais de 4 mil minutos em campo. Marcou 11 gols e deu 12 assistências.