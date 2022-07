Atlético Goianiense anuncia chegada de Peglow, do Inter, por empréstimo até o fim do ano

publicidade

O Atlético Goianiense anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do atacante João Peglow, de 20 anos, que pertence ao Inter. Emprestado, Peglow vai atuar no clube goiano até o final do ano. Ele tem contrato com o Colorado até o final de 2023.

É DO DRAGÃO! O atacante Peglow (20 anos) é mais um nome que chega para reforçar o Dragão na temporada 2022. O jogador foi revelado pelo Internacional e estava no Porto. SEJA BEM-VINDO E PRA CIMA DELES, @joaopeglow10!!! 🇹🇹🔥 #DRAGÃO pic.twitter.com/uMvYKE6BqU — Atlético Goianiense (@ACGOficial) July 22, 2022

No ano passado, o jogador atuou pelo Porto B, por uma temporada, mas acabou não convencendo e sendo liberado ao final do empréstimo. Em junho, ele retornou para Porto Alegre. No entanto, não foi aproveitado pelo técnico Mano Menezes.

O melhor momento de Peglow no Beira-Rio foi com Abel Braga, quando chegou a ser aproveitado nas primeiras partidas do treinador na sua última passagem na Capital.

