Barcellos confia em renovação do Inter com Coudet

A renovação com o técnico Eduardo Coudet é a prioridade do presidente reeleito Alessandro Barcellos. O mandatário do Inter confia na sequência do argentino em Porto Alegre.

Em entrevista ao programa Repórter Esportivo, da Rádio Guaíba, Barcellos admitiu que Chacho pediu um tempo para ficar com a família e pensar no seu futuro. No entanto, ele confia que o argentino continuará no Beira-Rio.

"Coudet nos pediu um tempo para ficar com a família. Nós demonstramos o interesse em continuar com ele para a próxima temporada. Estamos trabalhando para chegar a uma definição o quanto antes", afirmou nesta segunda-feira.

Além do comandante, Barcellos não descarta anúncios até o fim do ano. "Nós não botamos prazo para nada, mas já temos muita coisa em andamento. Pode não ser essa semana, mas até o fim do ano podemos ter anúncios importantes", acrescentou. Entre as possibilidades, está a renovação com o meia Alan Patrick. "Isso deve evoluir nas próximas horas".

