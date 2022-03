Barcellos diz que jogadores do Inter precisam acompanhar ritmo de Medina

publicidade

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, afirmou em entrevista coletiva na noite dessa sexta-feira, que é necessário os jogadores do Colorado terem mais comprometimento para entrar no campo. Segundo o dirigente, a falta de força de vontade na busca por obter melhores resultados nos jogos foi reconhecida pela própria equipe. Barcellos ainda destacou o ritmo acelerado dos treinamentos feitos sob o comando de Alexander Cacique Medina, que, segundo ele, precisam ser acompanhados devidamente no CT.

"Primeiro passo é eles reconhecerem isso (falta de comprometimento). Eu acho importante que eles tenham reconhecido entre eles. Segundo passo, óbvio, é comissão técnica, direção, trabalhar isso", afirmou. Conforme Barcellos, a necessidade de maior entrega não se aplica só aos jogadores, mas ao clube gaúcho como um todo. "Isso é uma missão de todos nós. Isso foi decretado aqui de uma forma muito clara. Nós temos que trabalhar para que pulse cada vez mais esse comprometimento. Isso aqui é uma instituição que vive de paixão, não é uma instituição burocrática. O cara tem que viver o Internacional diuturnamente", destacou.

Para o presidente do Inter, o tamanho da estrutura do clube não tem sido condizente com os resultados em campo, sendo imprescindível uma mudança no clima do time. "Não é qualidade que nós estamos falando, não é salário em dia que nós estamos falando, é ambiente. Esse ambiente tem que mudar e vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar", enfatizou.

Veja Também

Mesmo após ter perdido para o novato Globo-RN na Copa do Brasil, Medina continua como técnico do Inter, anunciou Barcellos. A decisão aconteceu após reunião de mais de seis horas do Conselho de Gestão no CT Parque Gigante.

"Temos convicção que esse treinador e esse grupo de jogadores podem nos entregar mais. Em nossa busca pela mudança da fotografia, muitos jogadores já foram. Treinador é que escala a equipe. Precisamos renovar o time. Estaremos buscando e renovando nossas peças e encontrar a melhor forma para ele implementar o estilo de jogo que lhe consagrou no Talleres", disse o presidente.

Desde janeiro em Porto Alegre, o trabalho de Medina ainda não engrenou. Foram somente três vitórias, em nove jogos, atuações ruins e agora a vexatória eliminação na Copa do Brasil. Além disso, o Colorado, com um jogo a menos, não está dentro da zona de classificação do Gauchão 2022.