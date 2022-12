Barcellos espera ver Inter com espírito competitivo para saciar sede de títulos do torcedor em 2023

publicidade

Os treinos e avaliações já começaram e inclusive um reforço já chegou. No entanto, somente no final da manhã desta sexta-feira o Inter abriu oficialmente a temporada 2023. Em uma cerimônia rápida no Beira-Rio, o presidente Alessandro Barcellos, acompanhado de Mano Menezes e do diretor executivo William Thomas, se dirigiu aos jogadores que estavam na sala de conferências.

"Se o desejo, a expectativa de quem está lá fora é de conquistas, vocês podem ter certeza que a mesma coisa acontece aqui dentro. Esse é o espírito que a gente quer no Inter de 2023, um espírito competitivo, de construção coletiva e vitorioso, porque a gente sabe que o torcedor tem uma sede por títulos", disse Barcellos.

O mandatário colorado destacou que o Inter, ao longo de 2022, soube construir um clima de união no grupo. "Quero reiterar a nossa entrega, vontade de dar as melhores condições de trabalho aos atletas", afirmou.

O técnico Mano Menezes comentou que encontrou torcedores colorados durante as férias e conseguiu perceber a volta da esperança em ver seu time vencedor na próxima temporada. "Isso é fruto da construção que conseguimos fazer aqui. Os jogadores têm uma ideia muito clara do que foi construído. A ideia é entregar a possibilidade de estar entre os melhores mais uma vez e ambicionar conquistas de títulos", avisou.

