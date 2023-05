Barcellos respalda trabalho de Mano e endossa críticas a falta de intensidade do Inter

publicidade

Apesar da sequência de resultados ruins na temporada, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, respaldou o trabalho do técnico Mano Menezes e projetou a perspectiva de melhora após as saídas do executivo de futebol, William Thomas, e do coordenador técnico, Sandro Orlandelli. O mandatário colorado também endossou as críticas do treinador a falta de intensidade do elenco.

"A forma como precisamos buscar o jogo com intensidade, que já tivemos, não diz respeito só à preparação física. Tem ambiente. Perseguimos um modelo de mais intensidade. Precisamos de ferramentas, capacidade. Vamos perseguir isto", afirmou em entrevista coletiva na noite desta segunda-feira. Em sua manifestação, após a derrota no Gre-Nal, o comandante colorado questionou as questões físicas do time. Há 11 dias, a direção demitiu Jean Lourenço, que chefiava a coordenação física no Beira-Rio, e busca reposição no mercado.

Sobre as saídas de Thomas e Orlandelli, Barcellos justificou a decisão pela necessidade de mudanças e elogiou os profissionais. "A gente vem fazendo avaliações sobre o trabalho, desempenho e resultado. São coisas que já estiveram convivendo dentro do clube com o mesmo grupo, mesma comissão e mesma direção. Ai, você precisa buscar respostas".

Sem alterações"dentro do campo", o presidente colorado pontuou que, apesar de não jogarem, Orlandelli e Thomas tinham impacto nos processos dentro do clube. "Eu vejo que temos que trabalhar para mudar a mentalidade no futebol brasileiro. Dizer que os dois principais funcionários do futebol não tem responsabilidade com o rendimento dentro de campo é um retrocesso".

