Beira-Rio terá ponto de coleta de doações no jogo do Inter contra o São Paulo

publicidade

O Inter vai disponibilizar um ponto de coleta no Beira-Rio na próxima quarta-feira, durante a partida contra o São Paulo, para arrecadar doações para as pessoas atingidas pelas enchentes no RS.

Três pontos de coleta estarão operando em conjunto ao Banco de Alimentos: um em frente à bandeira do Inter, outro ao lado da estátua que homenageia Fernandão, na altura do portão 7, e o terceiro nas cercanias da Capela Nossa Senhora das Vitórias.

Alimentos, itens de higiene e roupas serão recebidos nesses locais. O clube também informou que realizará a doação de cestas básicas para os desalojados.