Bruno Fuchs celebra atuar ao lado de Cuesta no Inter: "Um fenômeno"

Provável substituto de Rodrigo Moledo, lesionado, na partida do Inter contra o Palmeiras, neste domingo no Beira-Rio, o jovem Bruno Fuchs comentou, em entrevista coletiva neste sábado, sobre a chance de atuar ao lado do experiente Victor Cuesta. "Cuesta é um fenômeno jogando, um líder, técnico e tático, muito inteligente. Para mim, vai ser muito bom. Me inspiro nele, nos jogos e nos treinos. Vejo o que ele faz e tento fazer igual. Será incrível jogar com ele", explicou o defensor de 20 anos.

Recém-convocado para amistosos com a seleção brasileira olímpica, Bruno Fuchs comemorou a chance de aparecer em um duelo grande diante do Palmeiras - o Internacional tem 36 pontos e está a nove dos paulistas, vice-líderes da competição. "Estamos recebendo a oportunidade em um jogo importante, confronto direto, na parte de cima da tabela. O Odair (Hellmann) e todo o grupo deram confiança para a gente. Estou indo tranquilo para procurar a vitória", afirmou Bruno Fuchs, reforçando ainda que há uma "disputa sadia" com outras peças do elenco como Emerson Santos, Roberto e Klaus.

Na derrota do meio de semana diante do Flamengo, no Rio de Janeiro, a opção do técnico Odair Hellmann para a vaga de Rodrigo Moledo, que sentiu uma lesão logo no início da partida, foi por Klaus. Para o jogo deste domingo, válido pela 22.ª rodada, outro garoto da base colorada que deve ganhar oportunidade na defesa é o lateral-direito Heitor, no lugar de Bruno, suspenso, com Zeca sendo preterido no setor

*Com informações de Estadão Conteúdo