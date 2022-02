Bruno Gomes aparece no BID e volante está liberado para estrear pelo Inter

publicidade

O nome do volante Bruno Gomes apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ele está liberado para fazer sua estreia pelo Inter na temporada. A tendência é que o jogador comece no banco contra o São José, às 20h30min, no Passo da Areia, pela oitava rodada do Gauchão 2022.

Bruno Gomes, de 20 anos, é um dos sete reforços contratados pelo Colorado até aqui para ampliar as opções do elenco do técnico Alexander Medina. Ele chega para brigar por uma posição com Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Johnny, Liziero, Matheus Dias e Gabriel.

Apresentado na terça-feira, o atleta já vinha treinando no Beira-Rio e por isso não apresenta uma defasagem física em relação aos demais companheiros. O treinador uruguaio vem utilizando os novos nomes. No empate contra o Brasil de Pelotas, por exemplo, o volante Gabriel fez sua primeira partida pelo Colorado.

