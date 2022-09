Campanha do Inter no Brasileirão mantém o sonho do título

publicidade

À exceção do Campeonato Brasileiro de 2018, quando na mesma 27ª rodada, o Inter tinha igual pontuação a do líder Palmeiras e só era vice pelos critérios de desempate, a competição deste ano mostra o melhor desempenho colorado em termos de tabela de classificação até aqui nos últimos dez anos. A distância para o líder também só perde para 2018.

Mesmo no Brasileirão de 2020, em que o time gaúcho brigou pelo título, literalmente, até o último lance, na 27ª rodada, a distância para a liderança era maior: nove pontos separavam o Inter do São Paulo naquela ocasião. O campeão, contudo, foi o Flamengo. Neste momento, são oito pontos de desvantagem para o líder Palmeiras.

O problema para o sonho colorado de quebrar um jejum de décadas tem sido o desempenho do time paulista. Nem mesmo as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Libertadores parecem ter afetado o Verdão no Campeonato Brasileiro. Tanto é que se o Inter é o líder em pontos no returno, com 19 pontos, ele é seguido de perto justamente pelo time de Abel Ferreira, que tem 18 pontos: cinco vitórias e três empates.

Se por um lado a meta é difícil, por outro está longe de ser impossível, como outras edições do Brasileirão já mostraram. Não por acaso o presidente Alessandro Barcellos observou que o objetivo colorado neste momento ainda é a briga pelo título e não apenas uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada. “Não podemos nos contentar com a vaga. Vamos enfrentar essa reta final com um dos melhores ataques da competição, uma série invicta. Seguimos vivos com o objetivo, que é conquistar o Campeonato Brasileiro”, disse o dirigente após a vitória sobre o Atlético-GO.