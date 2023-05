Campanharo fala em jogo que pode ser "divisor de águas" para o Inter diante do Metropolitanos

publicidade

Um jogo para dar a volta por cima e retomar a confiança. É com esse intuito que o Inter entrará em campo contra o Metropolitanos, às 21h (horário de Brasília), nesta quinta-feira pela Copa Libertadores. "É um jogo importante. Uma vitória nos dará confiança que a gente está precisando", ressaltou o meio-campo Gustavo Campanharo. "Esse jogo é um divisor de águas", completou o atleta.

O Inter chegou à Caracas nessa terça-feira, onde vem se preparando para o jogo decisivo pelo grupo B da Libertadores. Com cinco pontos, a equipe está em terceiro lugar do grupo e precisa da vitória para voltar a zona de classificação. Independiente de Medellin e Nacional estão na frente com sete pontos cada. A equipe colombiana lidera por ter mais saldo de gols que o time do Uruguai.

Se vencer, o Inter vira líder da chave. Se não alcançar os três pontos, além da pressão, o time fica seriamente ameaçado de não se classificar para a próxima fase da competição. "O momento pede que estejamos concentrado e focados", pontuou o jogador.

Para ele, o time precisa entregar raça, consideração e muito empenho além de estar tranquilo para uma eventual retranca do time venezuelano. "As equipes muitas vezes vem fechada". A equipe treinada por Mano Menezes ainda não venceu em maio. São seis partidas sem triunfo, com um empate e cinco derrotas consecutivas. Por isso, a vitória hoje em Caracas além de encaminhar a classificação espanta um pouco da crise no Beira-Rio. “Com certeza, vai nos dar confiança para a sequência de jogos”, analisou Campanharo.

Com muitos desfalques principalmente na zaga e prexcisando dos três pontos Mano deve utilizar uma equipe ofensiva. O Inter deve entrar em campo com: Keiller; Igor Gomes (Rômulo), Nico Hernández, Moledo e Thauan Lara; Johnny, Campanharo e Alan Patrick. Pedro Henrique, Wanderson e Luiz Adriano (Alemão).