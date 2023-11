Candidato à presidência do Inter promete retorno de Abel e D'Alessandro para 2024

publicidade

Um dos maiores treinadores da história do Inter e um dos grandes ídolos da trajetória recente do clube podem voltar ao Beira-Rio em 2024. Abel Braga e D'Alessandro poderão compor a diretoria do Colorado caso o candidato da oposição à presidência, Roberto Melo, seja eleito no pleito de 9 de dezembro.

Segundo a Rádio Guaíba, Abel Braga seria o preferido de Melo para assumir a função de coordenador técnico do clube. Em uma conversa entre os dois, ocorrida nessa quarta-feira, o ex-técnico já teria aceitado a proposta.

Já D’Alessandro estaria próximo de ser gerente esportivo na gestão Melo. O ex-meia do Inter está atualmente no Cruzeiro, onde foi anunciado em março como coordenador de futebol.

Além da escolha entre Melo e Alessandro Barcellos, os associados também votarão para renovar 50% dos ocupantes do Conselho Deliberativo. Serão 150 novos eleitos de um total de 300, com mandato com validade por seis anos. Estarão aptos a votar os nascidos até o dia 9 de dezembro de 2007 (16 anos completos até o dia da eleição), tendo inscrição no quadro social até o dia 31 de dezembro de 2022 e que estejam com suas obrigações sociais em dia no dia 31 de outubro deste ano. A relação dos associados aptos deve ser divulgada até o dia 1º de dezembro.

