CBF altera data de jogo do Inter contra o Cuiabá

publicidade

A CBF alterou a data do jogo do Inter contra o Cuiabá, em setembro, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. O duelo, inicialmente marcado para uma segunda-feira, passou para o sábado, 10 de setembro, às 16h30min.

A CBF havia detalhado a tabela das rodadas 26 até a 32, pela Diretoria de Competições da entidade. Inicialmente, o Inter jogaria a partida na segunda-feira, 12 de setembro, às 20h.

No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram na Arena Pantanal, em jogo que ocorreu na 7ª rodada. O ex-Inter Valdivia abriu o placar, mas o Inter buscou o empate com gol de pênalti de De Pena, e o confronto acabou em 1 a 1.

Antes, o Inter tem compromisso contra o Avaí, na segunda-feira, na Ressacada. A partida, válida pela 23ª rodada do Brasileirão, acontece às 20h.

Veja Também