CBF marca primeiro jogo do Inter em um sábado às 11h no Brasileirão

publicidade

O Inter já sabe quando irá enfrentar os três primeiros colocados do Brasileirão. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou as datas, horários e locais das rodadas 21 a 27 da competição. No desdobramento, os comandados de Odair Hellmann também ficaram conhecendo quando a equipe irá jogar pela primeira vez em um sábado, às 11h, Será contra o Cruzeiro, no dia 5 de outubro, no Mineirão.

Antes, o Colorado enfrentará o líder Flamengo, que tem 39 pontos, no dia 25, no Maracanã. Na rodada seguinte, pega o vice-líder Palmeiras, que tem 37 pontos, no Beira-Rio, no dia 29, e o Santos, que tem 33, também em casa, no dia 13 de outubro.

Mesmo envolvido com a final da Copa do Brasil, os comandados de Odair Hellmann ocupam a sexta colocação com 30 pontos. Na quarta-feira, às 21h30min, em Curitiba, ocorre a primeira partida da decisão contra o Athletico-PR. Nesta terça, o elenco realiza a última atividade antes do confronto no palco do jogo.

• Confira as rodadas 21 a 27 do Brasileirão

25/09 – 21h30min – Brasileirão - Maracanã – Flamengo x Inter

29/09 – 16h – Brasileirão - Beira-Rio – Inter x Palmeiras

05/10 – 11h – Brasileirão - Mineirão – Cruzeiro x Inter

09/10 – 19h15min – Brasileirão – Rei Pelé – CSA x Inter

13/10 – 16h – Brasileirão – Beira-Rio – Inter x Santos

17/10 – 19h15min – Brasileirão – Ressacada – Avaí x Inter

20/10 – 16h – Brasileirão – Beira-Rio - Inter x Vasco do Gama