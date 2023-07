Chegada de Valencia ao Inter ainda não causa efeito no quadro social

publicidade

Apesar da euforia da torcida, a contratação de Enner Valencia não se transformou em uma alteração substancial do quadro social do Inter. Houve maior procura por associações, mas, na média, o clube ganhou apenas 256 novos associados em dia entre o final de maio e o final de junho.

Em 31 de maio, antes da confirmação da contratação do atacante, o Inter tinha 106.668 (87.954 adimplentes). Um mês depois, ou seja, em 30 de junho, chegou a 107.339 (88.210 em dia). “Houve uma procura maior. Ganhamos 2.415 novos sócios, mas alguns também saíram do quadro social”, explica o vice-presidente de administração do Inter, Victor Grumberg.

Valencia foi anunciado pelo Inter em 12 de junho. No seu contrato, há a previsão de ele participar de campanhas e ações de marketing do clube e também dos seus patrocinadores. A Estrela Bet, por exemplo, paga um terço do seu salário.

Veja Também