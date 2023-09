Cheia do Guaíba alaga Centro de Treinamento do Inter

publicidade

O nível do Guaíba atingiu, na manhã desta quarta-feira, o Centro de Treinamento do Parque Gigante, do Inter. As águas invadiram os campos onde os jogadores realizam o treino e toda a parte social, como quadras de futebol, churrasqueiras e quiosques. A cheia não atrapalhou o treino dos jogadores, pois o time está no Rio de Janeiro, onde enfrenta logo mais o Fluminense, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Nesta quarta, a régua do Cais Mauá marca 2,94m, apenas seis centímetro abaixo da cota de inundação.

“Começou pela manhã bem cedo. Ontem ainda não havia inundado, foi realizado o treino inclusive. Hoje que água entrou pelo menos uns 10 metros para dentro”, confirmou o Vice-Presidente do Parque Gigante, Alê Dornelles. Por medida de segurança a energia do Parque Gigante, incluindo o Centro de Treinamento, está sendo desligada. "A água está subindo e está chegando na altura na sub-estação de energia elétrica", explicou.

Desde 2021 no cargo, é a primeira vez que ele presencia algo parecido Centro de Treinamento. “Eu nunca tinha visto isso. No verão de 2022, teve um dia que deu um temporal, que a água subiu bastante, mas era raso. Desta vez está alto", comenta.

Se o CT ainda estiver alagado, ou com os campos danificados, até a volta do grupo de jogadores do Rio de Janeiro, os atletas irão treinar no Beira-Rio, mas Dornelles acredita que, se água baixar, os campos estão aptos para a realização dos treinos. “Eu acho que estará normal sim. Vamos ter que esperar a água baixar”, disse.

Foto: Guilherme Almeida