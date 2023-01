Cobiçado pelo Inter, Quintero é apresentado no Junior Barranquilla e erra pênalti contra mascote

publicidade

O meia Juan Quintero, que esteve no radar de Inter e Flamengo, foi apresentado nesta segunda-feira pelo Junior Barranquilla com grande festa na Colômbia. O camisa 10 contou com a recepção de mais de 40 mil torcedores no Estádio Metropolitano e teve seu encontro com a torcida marcado por um lance inusitado.

No clima da festividade, o camisa 10 cobrou um pênalti contra o mascote do clube, o Tubarão, e desperdiçou a penalidade. O chute forte de canhota acabou na trave.

Jajajajajajaja no puede ser esto paso hoy 😂🥲😂😂 pic.twitter.com/eZZ7GlE44I — CARLOS HERNÁNDEZ (@CarlosH199725) January 15, 2023

Quintero ainda teve outra oportunidade e marcou o gol. Essa foi a cobrança escolhida pelo Junior para colocar em seu clipe de apresentação. O jogador de 30 anos chega após uma segunda passagem pelo River Plate. O contrato vai até o final de 2023.

🎥¡Así se vivió la presentación de Juan Fernando Quintero en el Metropolitano!



👏🏼Una completa locura, una #JuanFerLocura#VamosJunior🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/aB0Hm5JP1U — Club Junior FC (@JuniorClubSA) January 16, 2023

