"Colo-Colo é um rival duro", diz Bustos sobre próximo adversário do Inter na Sul-Americana

Classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Inter conheceu nesta sexta-feira, em sorteio realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai, o próximo adversário na competicão continental: o Colo-Colo, do Chile. Bustos analisou o confronto contra os chilenos e destacou a importância de definir a eliminatória no Beira-Rio.

"Time do Colo-Colo é um rival duro. Lutou até o último momento para se classificar na Libertadores. É ouvir o treinador pra aprofundar mais. Importante definir em casa, para que eles sintam a pressão", disse o jogador em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Paralelo à Sul-Americana, o Colorado disputa o Campeonato Brasileiro, onde, hoje, se encontra na 11ª colocação com 10 pontos. O lateral-direito falou sobre os objetivos do clube na temporada 2022 e frisou o "grande plantel" à disposição de Mano Menezes. "São dois objetivos diferentes. Queremos chegar a mais longe possível na Sul-Americana. No Brasileiro, teremos um mês pra somar o maior número de pontos possíveis. Temos um grande plantel", disse.

Desde que chegou ao Beira-Rio, Fabricio Bustos atuou em todas as partidas como titular da lateral-direita colorada. Na segunda-feira, contra o Atlético-GO, às 20h, pelo Campeonato Brasileiro, o argentino poderá completar o seu 20° jogo consecutivo pelo Inter. O atleta diz estar bem fisicamente e se colocou à disposição para o confronto contra os goianos: "Me sinto muito bem desde que cheguei, graças ao apoio dos companheiros e técnicos. Fisicamente estou bem, trabalho para estar em todas as partidas".

