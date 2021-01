Com apoio da torcida, Inter encerra preparação para o clássico Gre-Nal

publicidade

O Inter encerrou, na tarde deste sábado, a preparação para o clássico Gre-Nal 429, que será disputado neste domingo. Com direito a aglomeração do lado de fora do CT Parque Gigante, o técnico Abel Braga fez a última atividade antes do duelo direto no topo da tabela contra o rival.

O último trabalho encaminhou a equipe sem surpresas pelo técnico Abel Braga. O Inter vai em busca da oitava vitória consecutiva no clássico para se manter na liderança da competição.

Do lado de fora do CT Parque GIgante, a torcida do Inter se reuniu para apoiar a equipe. A maioria dos torcedores usava máscara, mas houve aglomeração, contrariando os protocolos de saúde e distanciamento social.

A única novidade em relação à equipe que atropelou o São Paulo por 5 a 1 no Morumbi deve ser João Peglow no lugar do suspenso Caio Vidal, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O provável Inter deve ter Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Cuesta e Moisés; Dourado, Praxedes, Edenílson, Patrick e João Peglow; Yuri Alberto.

O clássico Gre-Nal acontece neste domingo, às 16h. A partida, válida pela 32ª rodada do Brasileirão, acontece no Estádio Beira-Rio.