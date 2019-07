Com dúvida no gol, Nacional desembarca em Porto Alegre

publicidade

O Nacional desembarcou em Porto Alegre no início da noite desta terça-feira, para o duelo de amanhã, contra o Inter, pela Libertadores. Às 19h15min desta quarta-feira, as duas equipes fazem o jogo de volta das oitavas de final. Um empate basta para o Inter avançar à próxima fase.

No total, 27 jogadores viajaram a Porto Alegre. O técnico Álvaro Gutiérrez tem mais de uma dúvida na escalação da equipe. Uma delas é no gol. O goleiro titular, Luis Mejía, que se machucou em jogo contra o Danubio, pelo Campeonato Uruguaio, e que não esteve em campo no jogo de ida, no Uruguai, pode ficar a disposição.

Recuperado de lesão, o goleiro está entre os relacionados. Assim, tudo indica que ele deverá ser o substituto de Rochet, que foi o titular na ausência dele no primeiro jogo diante do Inter.

No ataque, a outra dúvida do técnico Gutiérrez está em quem será o parceiro de Bergessio. Lorenzetti, que começou o jogo de ida contra o Inter, não agradou. Assim, o nome de Barrientos, que entrou no segundo tempo justamente no lugar de Lorenzetti, ganha força para iniciar entre os titulares.

Assim, a imprensa uruguaia projeta a equipe com Mejía (Rochet); Cotugno, Corujo, Felipe Carvalho e Viña; García, Zunino, Neves, Barrientos (Lorenzetti) e Ramírez; Bergessio.

Nacional comemora 39 anos da Libertadores de 1980

Também nesta terça-feira, o Nacional relembra um motivo a mais para acreditar na classificação diante do Inter. Há 39 anos, a equipe uruguaia enfrentava o Inter pelo primeiro jogo da final da Libertadores de 1980. Em 30 de julho daquele ano, os uruguaios invadiram Porto Alegre para presenciar um empate sem gols. O título viria a ser conquistado na semana seguinte, em 6 de agosto, com vitória por 1 a 0 em Montevidéu.

Em sua página oficial no Twitter, o Nacional relembrou a ocasião, com uma provocação, dizendo que o Tricolor de Montevidéu foi "local" em Porto Alegre: