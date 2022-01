Com D'Alessandro e mais dois reforços, Inter se reapresenta para a temporada

publicidade

A terça-feira marcou o retorno do elenco do Inter ao CT Parque Gigante. No primeiro treino comandado pelo técnico Alexander Cacique Medina o grupo realizou trabalhos físicos ao redor do campo e também atividades com bola. Antes do início dos trabalhos, grupo e comissão técnica tiveram uma breve conversa com a diretoria representada na figura do presidente, Alessandro Barcellos.

De novidades, o elenco contou com os acréscimos de Liziero, volante que veio do São Paulo, D’Alessandro e o centroavante Wesley Moraes, recém anunciado pelo clube por meio de um empréstimo do Aston Villa, da Inglaterra. O goleiro Keiller, que estava emprestado à Chapecoense, retorna ao Beira-Rio. Além disso, o Inter já integrou quatro jogadores formados nas categorias de base: o zagueiro Tiago Barbosa, o volante Matheus Dias, o atacante Nicolas e o lateral-esquerdo Thauan Lara. Este último, aliás, é o mais jovem de todos (completa 18 anos ainda no mês de janeiro) e sobre o qual recaem as maiores expectativas pelas boas apresentações pelo time sub-20 ao longo de 2021.

Do elenco de 2021, o volante Rodrigo Lindoso e o lateral-esquerdo Moisés tiveram suas renovações anunciadas oficialmente pelo clube. O zagueiro Cuesta e o meio-campista Johnny tiveram seus compromissos estendidos.

Algumas surpresas também fizeram parte da retomada dos trabalhos no CT Parque Gigante. O Inter optou por não permanecer com o atacante colombiano Juan Cuesta, cujos direitos precisavam ser adquiridos do Independiente de Medellín. O volante Zé Gabriel não se apresentou porque está com negociações em andamento para deixar Porto Alegre, mas ainda nenhum dado foi confirmado.

O clube também informou que o zagueiro Gabriel Mercado, que testou positivo para Covid-19. O jogador está na Argentina e só retorna a Porto Alegre, após estar totalmente recuperado. O meia Gabriel Boschilia, com sintomas gripais, também foi dispensado dos primeiros dias de treinos.