Com desconforto na panturrilha, Gabriel Mercado é desfalque em treino do Inter

Em preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho, o Inter seguiu os treinamentos nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante. Na atividade desta tarde, o técnico Mano Menezes comandou um treino de finalizações. O desfalque foi Gabriel Mercado, com desconforto na panturrilha esquerda.

#Inter | Gabriel Mercado, com desconforto na panturrilha esquerda, é ausência no treino aqui no CT Parque Gigante. @GuaibaEsporte pic.twitter.com/SEFIWkCr5C — Marcelo Salzano (@marcelosalzano) January 5, 2023

Com a ausência do argentino, Mário Fernandes treinou como zagueiro. O jogador foi contratado, inicialmente, para ser uma opção à lateral-direita, mas já atuou na zaga ao longo da carreira — inclusive na passagem pelo Grêmio, quando foi lançado no futebol profissional.

O plantel colorado volta a trabalhar nesta sexta-feira, às 9h. A estreia do Inter no Gauchão 2023 acontece no dia 21 de janeiro, contra o Juventude, no Beira-Rio.

