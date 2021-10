Com desfalques, Inter viaja para encarar o Ceará

publicidade

O elenco do Inter realizou, na manhã desta terça-feira, o último treino antes da partida contra o Ceará, no Castelão, na quarta-feira, às 19h. A delegação colorada viaja na parte da tarde para Fortaleza, chegando no início da noite à cidade nordestina.

Para o confronto contra os cearenses, o Inter tem desfalques importantes: Edenílson, convocado para a Seleção Brasileira, e Victor Cuesta, suspenso, não jogam. Carlos Palácios e Paolo Guerrero também estão fora por servirem suas respectivas seleções.

Para a vaga de Edenílson, Aguirre tem as opções de Gabriel Boschilia e até mesmo Caio Vidal, que normalmente atua como atacante. Na defesa, o experiente Gabriel Mercado e o jovem Kaique Rocha, trazido da Sampdoria na última janela de transferências, são as opções. O primeiro leva vantagem sobre o segundo. Porém, o jovem defensor vem recebendo elogios da comissão técnica pelos treinamentos.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Rodrigo Moledo – o zagueiro está fora desde janeiro, quando rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito contra o mesmo Ceará, pela 5ª rodada. O jogador está em fase final de recuperação.

Apesar da derrota para o Atlético-MG no último sábado, o Inter segue na disputa por uma vaga direta na Libertadores. O colorado é 7° colocado com 32 pontos, dois a menos que o Corinthians – primeiro clube no G6. O vozão é o 12º, com 28 pontos.