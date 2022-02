Com oito jogos à frente do Inter, Medina pede "paciência" para formar a equipe ideal

publicidade

Pressionado pelos maus resultados, o técnico do Inter Alexander Medina concedeu entrevista na noite deste domingo após a derrota para o São José por 3 a 2. Cacique reforçou que é preciso "paciência" para formar a equipe ideal uma semana antes do Gre-Nal do próximo sábado. Esse foi o oitavo jogo da equipe sob o comando do uruguaio.

“Estamos começando a trabalhar as ideias que queremos em campo e ajustando processos. Queremos seguir evoluindo”, disse o treinador. “Temos que ter paciência e seguir trabalhando. Temos que crer que vamos ajustar uma boa equipe para as próximas rodadas.

Medina mais uma vez proporcionou um carnaval no esquema de jogo do Inter contra o São José. Em certo momento do segundo tempo, com as trocas, Lindoso e Cuesta atuavam como zagueiros e Kaique Rocha e Liziero formaram a dupla de laterais.

Apesar do mau momento, o treinador reforçou que a equipe está focada agora no clássico. “É um jogo totalmente diferente. Jogar um Gre-Nal deve servir de motivação para qualquer jogador. Jogar um clássico é um privilégio. Todos os jogadores devem entrar com algo a mais, uma energia a mais e sentir a partida”, enfatizou.

O Inter recebe o maior rival no sábado, às 19h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.