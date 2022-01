Com Wesley Moraes, Inter terá disputa pela camisa 9 na temporada 2022

publicidade

Entre a fartura e a escassez, dez entre dez treinadores optarão pela primeira, principalmente quando o assunto é composição do grupo de jogadores. Por isso, a chegada de Wesley Moraes, que deve desembarcar em Porto Alegre hoje para assinar um contrato de um ano com o Inter, não chega a sobrepor-se a Yuri Alberto, o jogador mais valorizado do elenco atual. Caberá a Alexander Cacique Medina escolher qual deles será o titular ou rearranjar o esquema para que ambos caibam entre os 11 escolhidos para cada partida. Se Medina reproduzir o esquema que foi o seu preferencial no Talleres, da Argentina, o Inter deve começar 2022 jogando com um centroavante e dois extremas (pontas).

Wesley, que é um centroavante de maior imposição e mais alto (1,91 metro), poderia ser o atacante principal, com Yuri atuando pela ponta direita, onde jogou algumas vezes, quase sempre em uma situação de emergência, mas essa não parece ser a tendência. Na opinião dos comentaristas da Rádio Guaíba Carlos Guimarães e Gutiéri Sanchez, Medina até pode cogitar a hipótese de acomodá-los juntos, mas é mais provável que Yuri Alberto inicie a temporada como titular.

“Não aposto que o Medina faça isso (mudança no esquema). Acho que ele vai escolher um deles para começar como titular. Deve ser o Yuri Alberto, que já está no clube, é patrimônio do Inter e tem mais potencial. O Wesley chega agora e busca o seu espaço, até porque tem condições de mudar a característica do ataque”, observa Gutiéri.

Veja Também

Guimarães lembra que é preciso ter um grupo com alternativas para enfrentar a temporada, com lesões e suspensões por cartão. Além disso, mais uma vez, os campeonatos irão se sobrepor. Ou seja, haverá pouco tempo para descansar e treinar entre cada partida, principalmente se o Inter avançar na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Devido à realização da Copa do Mundo no final do ano, as competições nacionais precisam ser finalizadas até o início de novembro.

“Em tese, é possível que ambos joguem juntos, porque têm características diferentes. O Wesley é mais fixo e o Yuri se mexe mais. Então, o Medina até poderia tentar montar um ataque aos moldes do que era o do (Eduardo) Coudet. Mas também é importante o Inter ter um grupo bem montado, com opções para o técnico. A temporada será longa”, comenta Guimarães.

Em busca de recuperação e gols

Wesley Moraes tem 25 anos e praticamente não jogou no Brasil. Saiu cedo do país, sem passar por grandes clubes, para atuar na Europa. Ainda jovem, chegou ao Brugge, da Bélgica, onde se destacou. Em 2019, foi vendido ao Aston Villa por 25 milhões de euros, tornando-se a contratação mais cara da história do clube inglês. No primeiro dia de 2020, ele sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho direito. Desde então, não recuperou o futebol que o levou até para a Seleção Brasileira em 2019.

Wesley desembarca em Porto Alegre e deve ser oficialmente apresentado como jogador do Inter ainda hoje. Como assinará um contrato de empréstimo e é um jogador valorizado na Europa, apesar da má fase atual, é remota a chance de ele permanecer no Inter mais do que um ano, se voltar a marcar gols.

Apesar disso, os dirigentes colorados acreditam que Wesley Moraes será importante para o Inter nesta temporada. Além de disputar posição com Yuri Alberto, ou até jogar com ele no ataque, é um jogador que tem ambições na carreira. Ele não esconde que o seu desejo é voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira e sonha em ser convocado por Tite para a Copa do Catar. Na temporada passada, retornou ao Brugge, atuou em seis partidas e não marcou gols. No Inter, deverá ter mais oportunidades.